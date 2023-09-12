Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçında mağlup oldu.

2023-2024 futbol sezonunda BAL’da mücadele edecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Eskişehirspor Bozüyük 1. Nolu Çim Saha’da bir hazırlık maçı yaptı. Yardımcı yan hakemlerin olmadığı maça iyi başlayan Eskişehirspor maçın 7’inci dakikasında Hasan Alp Altınoluk’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta dengeyi kuran 1969 Bilecik Spor Kulübü bulduğu ataklarından sonuç alamayınca ilk yarı Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Eskişehirspor maçın 52’inci dakikasında Ercan Kuruçay’ın golüyle durumu 2-0’a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Eskişehirspor 2-0 kazandı.

Maç sonundan 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyet ve yöneticileri maçın hakeminin performansından memnun olmadıkları dile getirerek, ilk golün yüzde yüz ofsayt olduğunu iddia ettiler.