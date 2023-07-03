1969 Bilecik Spor Kulübü, bugün yapılacak olan olağanüstü kongrede aday çıkmazsa kapanma noktasına gelecek.

1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in göreve geldikten 6 ay sonra istifa etmesinin ardından kulüp binasında önceki gün gerçekleşen kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenmişti. Bugün saat 19:00’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak kongrede aday çıkmaması halinde kulübün kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Takımın taraftar grubu olan Belekoma Tayfa’dan kongreye büyük katılım olacağı öğrenilirken, kulüpten tüm 1969 Bilecik Spor Kulübü sevenlerine kongreye davet çağrısı yapıldı.