Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Bigaspor ile karşılaşan 1969 Bilecik Spor Kulübü, normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan müsabakayı penaltı atışlarında 4-1 kaybetti.

Biga İlyas Bayram Stadı’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakasında Bigaspor ile 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken, karşılaşma 0-0’lık skorla sona erdi. Ardından 15’er dakikalık uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk penaltı atışında kalecinin müdahalesine rağmen golü bulurken, sonraki 2 penaltıdan yararlanamadı.

Maçı penaltılardan 4-1 kazanan Bigaspor, adını 2. tura yazdırırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları maç sonu büyük üzüntü yaşadı.