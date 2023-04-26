Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, pazar günü oynayacağı baraj maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Pazar günü saat 15:00’da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor arasından BAL baraj maçı öncesi 2 takımda hedef galibiyet. Maça İstasyon Sentetik Saha’sında günü çift antrenmanla geçiren 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Antrenmanda futbolcuların neşesi yüzlerine yansırken, bu maçı kazanmaları halinde 2023-2024 futbol sezonunda BAL’da devam edecekler.