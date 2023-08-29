Bilecik Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 1969 Bilecik Spor Kulübünün 3. Lig’e alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a talep ederek, "16 ilimizde de ASKF başkanları aynı basın metni ile basın mensuplarımızın karşısında bulunmaktadır" dedi.

Tosun, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi ilimizin profesyonel ligde maalesef takımı bulunmamaktadır. İlimizin yanı sıra ülkemiz genelinde 16 ilimizde de profesyonel takım bulunmamaktadır. Sonuç itibari ile 16 ilimizde yerleşik nüfus olarak toplam 4 milyon 507 bin, bu illerin nüfusuna kayıtlı olup yurt içi ve dışına dağılmış ancak halen hemşericilik ilişkileri devam eden yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın illerinde profesyonel futbol takımı görme istek ve arzuları giderek çok üst düzeylere varmıştır. İşte giderek artan ve dipten yukarıya gelen bu istek ve arzu sonucu bir araya gelen 16 ilimizin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanları bu bildiriye imza atarak, taleplerini başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere ve futbol kamuoyuna duyurmak istemişlerdir" dedi.

Tosun açıklamasının devamında, "İçinde bulunduğumuz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Diğer yandan 2023 ün Türkiye Futbol Federasyonu’nun da 100. yılı olduğunu belirtmek isteriz. Ülkemizde spor dalları arasında futbol birinci sırada gelmektedir. Futbol sadece izlenmesi bakımından birinci sırada olmayıp, lisans sayıları bakımından da birinci sıradadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm illerimizde Üniversite mevcutken maalesef 16 ilimiz profesyonel takımlarından yoksundur. Futbol kamuoyunca da bilindiği gibi 3. Lig’e yükselebilmenin tek yolu BAL’da sezon şampiyonu olması sonrası eleme karşılaşmalarında da başarılı olmak zorundadırlar. BAL’da sezon boyu şampiyon olan takımlarımız bir eleme müsabakasında 3. Lig hakkını kaybetmektedir. Oysa ki BAL’da 12 grup oluşturup şampiyon olan kulüplerimiz, 4 gruptan oluşacak 3. Lig’e direk çıkma şansına sahip olacaktır. Bu görüşümüzde ısrarlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.