Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, zorlu Çankırı maçı öncesi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turu eşleşmeleri geçtiğimiz gün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekiminde Bilecik 1969 Spor Kulübü’nün rakibi Çankırı Saray Spor oldu. 17 Eylül pazar günü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan saat 15:30’da oynanacak bu önemli müsabakaya günü çift idmanla geçen 1969 Bilecik Spor oyuncularında morallerin yerinde olduğu gözlendi. İdmana yönetim tam kadro katılırken, futbolcuların neşesi gözlerden kaçmadı.

Taraftar kenetlendi

Bu önemli maç öncesi takımın taraftar grubu Belekoma Tayfa ise; kenetlenerek, tribünleri tıka basa doldurarak takıma 90 dakika boyunca destek vereceklerini söyleyerek, tüm Bilecik ve ilçelerde vatandaşları bu karşılaşmaya davet ettiler.