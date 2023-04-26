Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Eyüp Gökhan Özekin tarafından hazırlanan "1980'ler Kimlik Bunalımı" sergisi ziyarete açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'ndeki serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Eyüp Gökhan Özekin, dernek olarak 5 yılı aşkın süredir başkentli sanatseverlerin hizmetinde olduklarını belirtti.

Bir süredir Türkiye'nin siyasal, sosyal, kültürel geçmişiyle ilgili sergiler hazırladıklarını söyleyen Özekin, "1980'lerde birçok konu var ama hiç kuşkusuz en etkileyici, en travmatik ve daha sonra bütün 1980-1990'ları etkileyen unsuru 12 Eylül darbesidir. 12 Eylül darbesinde 560 bin civarında gözaltı, 120 bin yargılama, işkenceler, cezaevleri, bir sürü travmalar yaşandı." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş de serginin tarihî olayları hatırlatması ve ders çıkarmaya yardımcı olması bakımından kıymetli olduğunu dile getirdi.

12 Eylül döneminin Türkiye için zor bir dönem olduğunu belirten Türkeş, "Bu tip sergiler, bu yaşananların anıları çok önemlidir. Ülke tarihi açısından önemlidir ama daha da önemlisi ülkenin geleceği açısından, nelerle karşılaşabileceğimizi, nelere muhatap olabileceğimizi bilmek açısından da önemlidir." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise Türkiye'nin 28 Şubat'ı, 27 Nisan e-muhtırasını, 1980 darbesini ve 15 Temmuz'u yaşadığını ifade etti.

Yaşananların unutulmaması için bu tür sergilerin çok önemli olduğunu belirten Ünal, tekrar tekrar gerçeğin hatırlatılması gerektiğini kaydederek, "Toplumsal mukavemeti kırmak için 12 Eylül'de 650 bin kişinin sistematik olarak işkenceden geçirildiğini unutmamamız gerekiyor. Bizim sadece denge politikaları gereği bir cuntacının, darbecinin televizyonlarda 'Bir sağdan bir soldan astık' deme rahatlığını unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.