Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanında gerçekleştirilen restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli yer tutan tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından iki bin yıllık Antik Ankara (Ankyra) Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Alanı’nda başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Titizlikle yürütülen çalışmaların 2023 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

YAVAŞ: “TARİHİ YAŞATAN YAPILARLA YARININ ARASINDA KÖPRÜ OLUYORUZ”

Antik Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Alanı’nda yürütülen çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Tarihi yaşatan yapılarla yarının arasında köprü oluyoruz. İki bin yıllık Antik Ankara (Ankyra) Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Alanı’nda başlattığımız restorasyon çalışmalarını bu sene sonunda tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇIK HAVA SAHNESİ OLARAK KULLANILACAK

ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu (AFCP) tarafından fonlanan Roma Tiyatrosu restorasyonunda uluslararası pek çok antik tiyatro rekonstrüksiyonu örnek alınarak hazırlanıyor. Restorasyon projesi tamamlandığında tiyatro bin 500 kişiye yakın seyirci kapasitesine sahip bir açık hava sahnesi olarak da kullanılabilecek.

Modern kent dokusunun altında kalan ya da özgün hâli öngörülemeyen mimari kısımların fiziksel olarak tamamlanmadan bırakılması bilimsel olarak tercih edilirken tüm mimari yapının dijital olarak üç boyutlu hâliyle tamamlanması ve tiyatroya gelenlerin ücretsiz mobil uygulamayla artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde kolaylıkla görüntüleme sağlaması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR

5 Kasım 2021 tarihinde başlayan ve Roma Tiyatrosu ile bütünlüklü bir alan yaratmak için eş zamanlı olarak çalışmaları devam eden Arkeopark’ın Anadolu Medeniyetleri Müzesi kontrolünde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları da sürüyor.

Alan içerisinde bulunan farklı kültür katmanlarına ait arkeolojik kalıntılar ve tonozlu kısmı görülen yapının genel mimarisi ortaya çıkarıldı. Erzak küpleri ile arpa ve buğday kaplarının bulunduğu pitosların yanı sıra lüle ve sikkelerin tarihlendirmesi için laboratuvarda analizler yapıldı. Proje kapsamında onarım ve sağlamlaştırması da yapılan, tarihi kale surunun hemen önünde bulunan tarihi yol dokusunun geç Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu düşünülüyor.

BU YIL TAMAMLANACAK

Arkeopark çalışmalarının da 2023 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Arkeopark çalışmaları tamamlandığında kazı alanlarının ve buluntuların sergileneceği açık hava müzesi ve peyzaj düzenlemesi ile müze gibi çalışması tasarlanan ziyaretçi merkezi hizmete açılacak. Yapı içerisinde çocuklara ve gençlere arkeoloji bilimini tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan atölyeler, tematik bir çocuk kitaplığı, Ankara’nın tarihi katmanlarının anlatıldığı tematik sergiler ile hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik tarihi yapıları anlatan VR deneyimler de yer alacak.

Arkeopark peyzaj alanında çocukların ve gençlerin arkeolojik kazı çalışmalarını deneyimleyebilecekleri açık oyun alanları, alanda ortaya çıkarılan buluntuların, mimari yapıların ve yapı elemanlarının izlenebileceği açık hava sergileme alanları ve seyir terasları da bulunacak. Ayrıca tüm kente hitap edecek bir müze kafe ve seyir kafesi ile sosyal bir merkez olarak hizmet verecek.

Proje ile Ankara’nın Roma İmparatorluğu Dönemi’nde de önemli bir Roma kenti olduğunu gösteren ve köklü tarihine ışık tutan eserlerin güncel kullanımı sayesinde de kentin kültürel birikimine katkı sağlanması hedefleniyor.