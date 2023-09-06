Vakıf Sahili'nde Bulgaristan vatandaşı olan 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, lastik botla denize açıldılar. Ancak geri dönemediler ve bu nedenle cankurtaran Mustafa Yüksel, bir kano ile yardıma gitmek zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgarın etkisi altında, Mustafa Yüksel ve 2 çocuk denizde açık suda sürüklenmeye başladılar. Bu tehlikeli durumun farkına varıldığında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

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Ekipler, poyraz rüzgarının etkisiyle sürüklenen kano ve bottaki 3 kişiye ulaşmayı başardılar. Neyse ki, kurtarılanların sağlık durumu iyi ve güvende oldukları bildirildi.

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