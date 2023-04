Bulgaristan’da gerçekleşecek olan seçimler için İnegöl’de 3 okuldan sandık kurulacak. Konu ile alakalı Bal-Göç Başkanı Ertan Başdere açıklama yaptı.

Başkan Başdere yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Değerli üyelerimiz, saygıdeğer vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları; bilindiği üzere 02 Ekim 2022 Pazar günü yenilenecek olan Bulgaristan Parlamento Seçimleri ile karşı karşıyayız. Tüm soydaşlarımızın sık tekrarlanan bu seçimler nedeni ile tepkili olduklarını biliyoruz. Ancak şunun altını çizmekte yarar görüyoruz. Soydaşlarımızın kullanacağı her oy, seçimine destek olacağı ve parlamentoya girecek olan her milletvekili, burada ikamet eden soydaşlarımızın sosyal güvenlik ve buna benzer bir takım sorunlarının çözümü noktasında bizlere büyük faydalar sağlayacaktır. Milletvekili sayısının 40 ve üzeri olması halinde meclise kanun teklifi verilebileceğinden, hakların korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli bir adım atılabilecektir. Bu nedenle verilecek her oyun önemi son derece büyüktür. Önceki seçimlerde Türkiye’den, özellikle Bursa bölgesinden katılım oranının yüksek olması Bulgaristan’da büyük ses getirdi. Bunu da hepimiz takip ettik. Bu sonuçlar bizim için önemli ve değerli. Ancak şimdi daha büyük bir desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındayız. Bu sebeple her çifte vatandaşımızın Pazar günü 15 dakikasını ayırıp anayasal bu hakkını kullanmalarını rica ediyoruz. İnegöl’de bir sandıkla başlattığımız çalışmalar, vatandaşlarımızın yoğun katılımı sonrasında Bulgaristan’da karşılık bulmuş ve sandık sayımız 2’ye çıkartılmıştı. Son seçimdeki oy oranlarının ardından Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulu İnegöl merkezde de bir sandık açma kararı aldı. Böylece İnegöl’de açılacak sandık sayısı 3’e yükseldi. Bu sandık da alınan karar gereğince Vehbi Koç İlkokulu’nda açılacak. Akhisar mahallemizde Akhisar İlkokulu, Yeniceköy Mahallemizde Perihan Coşkun İlkokulu ve İnegöl merkezde Vehbi Koç İlkokulu’nda açılacak olan sandıklarda Pazar sabahı 07:00’da başlayacak oy kullanma işlemi saat 20:00’a kadar devam edeceğini hatırlatır, birlikte hareket ettiğimizde ortaya çıkacak bu güç, demokratik ve sosyal haklarımızı elde edip korumamızda en önemli teminatı olacağını özellikle belirtmek isteriz.”