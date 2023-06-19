Son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki artış sıfır kilometre araç fiyatlarına zam olarak yansırken, ikinci el otomobil piyasasında da bu yönde bir hareketlilik başladı. Sektör kaynaklarına göre bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyat artışı net bir şekilde gözlemlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Döviz kurundaki artış ile enflasyona bağlı olarak yatırım aracı görevini korumaya devam eden ikinci el otomobilde sular durulmuyor.

Özellikle son günlerde meydana gelen kurdaki hızlı yükseliş, anında sıfır araç etiketlerindekendini gösterdi. Sıfır kilometre araç fiyatlarına yüzde 7 ile yüzde 12 bandında zam gelirkenbu artışın ikinci el piyasasını da etkilemeye başladığını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Haziran ayının son haftasına kadar ikinci el araçlarda yüzde 4 ile yüzde 6 bandında bir artış bekliyoruz. Kurdaki bu artış, otomobilin yatırım aracına dönüşmesine hizmet ediyor. Böyle devam ederse, ticaret hızlanır, ikinci el otomobil sayısı da doğal olarak artar.” şeklinde konuştu.

“BEKLE-FİYATLANDIR DÖNEMİNE GİRİLEBİLİR”

Döviz kurundaki yükseliş sebebi ile ikinci el araç fiyatları da kademeli olarak artıyor. Kurdaki bu yükselişin, araç alım-satım işlemine olabilecek etkilerine dair görüşlerini paylaşan Karakaş, “2022 yılında yaklaşık 6,4 milyon adet ikinci el araç satıldı. Bu sene beklentimiz daha yüksek. 2023 yılının sonunda 7,5 milyon satış olacağını öngörüyoruz. Fakat kurdaki bu hızlı artış nedeni ile birçok kişi araç satış işlemi askıya alıp beklemeye geçebilir. Sonuçta otomobil artık bir yatırım aracı olarak görülüyor" dedi.

Öte yandan ekonomide yapılacak düzenlemelerin, sektörde de farklı değişimlere yol açması bekleniyor.

Yeni yol haritasının, otomobil piyasasına yansımalarıyla ilgili de değerlendirme yapan Karakaş, “Hükümetin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşü, yabancı yatırımcı başta olmak üzere üretici olan markaları da Türkiye’de yeni planlar yapmaya sevk edecek. Yeni ekonomi politikalarına dönüş, sürdürülebilirlik, piyasanın tekdüze olması gibi etkilerin minumum 3-4 ayda etkisini göstermesiyle vergide de çeşitli yöntem değişiklikleri bekliyoruz. Özellikle elektrikli araç konusunda teşvike yönelik vergisel anlamda tüketiciye avantaj sağlayacak bir düzenlemenin geniş yankı uyandıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa kendi yolunu bularak bir fiyatlandırma yapacak.” diye konuştu.