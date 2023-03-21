Önceki gün AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı Oğuzhan Uslu’nun İznik programına katılarak dikkatleri üzerine çeken MYM Türkmen Boyları Federasyon Başkanı İsmail Kösen, bu kez de CHP aday adayı Erkan Dönmez’i ağırladı. Başkan İsmail Kösen yaptığı açıklamada açık destek vererek, “2 delegemizin milletvekili olmalarını istiyoruz” dedi.



Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyu Dernekleri Federasyonu bu kez de CHP Bursa Milletvekili aday adayı Erkan Dönmez’e destek verdi.

Federasyon Başkanı İsmail Kösen, “Ülkemizin büyüme hızının çok üzerinde gelişen şehrimize daha çok devlet yatırımı ve daha çok hizmet almak için bu dönem şehrimizin en az iki milletvekili ile yüce mecliste temsil edilmesini istiyoruz, derdi İnegöl olan memleket sevdalısı iki delegemizi milletvekili olarak görmeyi arzu ediyoruz. Bu sebeple; önceki gün aday adaylığını CHP Ankara Genel Merkezde açıklayan Delegemiz Erkan Dönmez’e Bursa milletvekili aday adaylığının hayırlı olmasını, partisinin kendisini tercih ederek görev vermesini, şehrimize ve ülkemize hayırlı işler yapmasını temenni ederim” dedi.