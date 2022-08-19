2. Kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda 2.kattan düşen 2 yaşındaki Beren, ağır yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi

Olay Mahmudiye mahallesi Necip Efendi çıkmazında bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. Odada oynayan 2 yaşındaki Beren T., pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.