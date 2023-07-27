İzmit Belediyesi’nin bugün Karaabdülbaki Mahallesinde düzenleyeceği Lavanta Şenliği’nin 2’ncisi hava muhalefeti sebebiyle 31 Temmuz’a ertelendi.

İzmit Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarıyla ekimi yapılan ve meyvelerini veren lavanta bahçelerinin kapılarını ziyaretçilere geçtiğimiz hafta açtı. Lavanta Şenliklerinin ilki Durhasan Mahallesindeki lavanta bahçesinde gerçekleşirken yüzlerce vatandaş lavanta kokuları arasında keyifli akşam geçirmişti. İzmit Belediyesi’nin bugün saat 18.30’da Karaabdülbaki Mahallesindeki lavanta bahçesinde düzenleyeceği 2. Lavanta Şenliği ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Temmuz Pazartesi saat 19.00’a ertelendi.