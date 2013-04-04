Dün sabah saatlerinde, Süleymaniye mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine gelmekte olan sürücü Mehmet Aydın’ın yönetimindeki 16 KEU 44 plakalı özel otomobil ile yan yoldan Mimar Sinan Bulvarına çıkmak isteyen sürücü Hasan Özsoy yönetimindeki 16 KDS 42 plakalı özel otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 KEU 44 plakalı özel otomobilde bulunan 37 yaşındaki Ahmet Aydın ile 34 yaşındaki İsmail Aydın yaralandılar. Her iki otomobilin sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattılar.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından yapılırken, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden normal trafik akışına döndü.