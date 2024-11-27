Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak üzerinde meydana geldi. Hicran Sokak’ta seyreden sürücü Hasan S. (83) yönetimindeki 16 Y 7282 plakalı otomobil, Paşaören Sokak’tan çıkan sürücü Levent T. (43) yönetimindeki 16 ADH 053 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan 16 ADH 053 plakalı otomobil, çarptığı apartmanın bahçe duvarını devirdi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Moral versin diye polisi aradı

Kazayı hafif yaralı atlatan Hasan S., bir polis tanıdığını telefonla arayarak, "Vücudum boşaldı, ayakta duramıyorum. Trafik ekipleri geldi araçları çekti. Bana bir moral ver, başka bir şey istemiyorum. Kendimi savunmamla alakalı bir durum yok, zaten öyle bir şey yapmam. Teşekkür ederim" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.