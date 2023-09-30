Sancaktepe Belediyesi ve STK’ların ortaklaşa organize ettiği “2. Sancaktepe Kültür Buluşmaları” başladı. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Kardeşliği, Anadolu’nun o yüce gönüllülüğünü, bir arada yaşama kültürünü Sancaktepe’de böylece simgeleştirmiş oluyoruz” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen, Sancaktepe Belediyesi ve ilçe STK’ların ortaklaşa organize ettiği, birbirinden güzel etkinliklerin yapılacağı “Sancaktepe Kültür Buluşmaları” Sancaktepe Meydan Park etkinlik alanında başladı. Birçok şehrin kendi yöresine ait ürünlerin, yöresel lezzetlerin katılımcılara sunulduğu ve her akşam düzenlenecek konserlerin olacağı etkinlik 1 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. 27 hemşehri derneğinin stantlarının bulunduğu buluşmada, yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtılıyor. Etkinlikte ayrıca akşamları düzenlenen konserlerle halay ve horon oynanıp, yörelere ait türküler söyleniyor.

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Şeyma Döğücü, “Bugün itibarıyla Sancaktepe’de İkinci Kültür Buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sancaktepe’de dernekleri, temsilcilikleri bulunan Anadolu’yu temsil eden derneklerimiz ve onların temsilcileriyle beraber oluşturduğumuz bu çalışmayı geçen sene de yapmıştık, herkesin hoşuna gitmişti. Bütün kültürler burada buluştu, Türkiye’nin hemen hemen tamamının burada simgelendiği çok güzel bir çalışmayı oluşturduk. Memleketlerinin özelliklerini taşıyan ürünleri derneklerimiz buraya getirdiler. Burada hem satışa sunacaklar üç gün boyunca, hem kendi kültürlerini burada temsil edecekler. Akşamları illerimizin bölgelerimizin özelliklerine göre şarkılı türkülü eğlenceler gerçekleştirilecek. Biz kardeşliği, Anadolu’nun o yüce gönüllülüğünü, bir arada yaşama kültürünü Sancaktepe’de böylece simgeleştirmiş oluyoruz” dedi.

Programın açılışına Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar ile vatandaşlar katıldı.