Deydinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katlederken güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir başka köpeğin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.

Olay 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı.

Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören cani, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçsa da kısa süre içinde öldü.

O.A. isimli caninin köpeği vurduğu anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DİĞER KÖPEKTE AYAĞINDAN VURULMUŞ

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda videoda aksayarak kaçmaya çalıştığı görülen siyah renkli bir başka köpek ise ayağından vurulduğu öğrenildi. Ayağına gelen saçmalarla yaralanan köpeğin İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.