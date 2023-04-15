Sakarya’da okul öncesi eğitimi gören yaklaşık 20 bin öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı eğitimde fırsat eşitliği politikası doğrultusunda ücretsiz yemek hizmetinden her gün yararlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliği politikası doğrultusunda öğrencilerin eğitime erişimleri her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Taşımalı eğitim çerçevesindeki okul öncesi eğitim alan yaklaşık 20 bin öğrenci, her gün ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bu çerçevede Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Anaokulu, kendi mutfaklarının yanı sıra Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde eğitim gören öğrenciler tarafından üretilen yemekleri, bünyesinde eğitim gören 175 öğrenciye ücretsiz yemek hizmetini sunuyor. Okulun müdürü İbrahim Yılmaz ise bu işlemlerin Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapıldığını ve uygulamadan öğrenci ebeveynlerinin de mutluluk duyduğunu aktardı. Yılmaz, yemeklerin besin değerlerinin yüksek olduğunu belirtirken Anaokulu öğrencisi Gökçe Pehlivan, yediği yemeklerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

“20 bine yakın anaokulu öğrencimize ücretsiz yemek uygulaması verilmektedir”

Serdivan Yazlık Anaokulu Okul Müdürü İbrahim Yılmaz, “Bakanlığımızın başlattığı eğitimde fırsat eşitliği projesi çerçevesinde okulumuzda günde 175 anaokulu öğrencimize ücretsiz yemek verilmektedir. Meslek liselerinden üretilen yemeklerimiz gelmekte ve burada çocuklarımıza servis edilmektedir. Bu çerçevede öğrenci sayımızda günden güne artmaktadır. Veliler de bu uygulamadan dolayı memnuniyetlerini belirtiyorlar. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda ekonomik imkanları olmayan çocuklarımıza da her ay düzenli olarak sosyal yardım göndermekte projeyi çok değerli ve önemli buluyoruz. Anaokullarına verilen önemden dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Okulumuzda 175 tane anaokulu öğrencimize ve Sakarya genelinde yaklaşık 20 bine yakın anaokulu öğrencimize ücretsiz yemek uygulaması verilmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde meslek liselerinde üretilen yemekler, yaklaşık 20 bin anaokulu öğrencimize ulaşmaktadır” dedi.