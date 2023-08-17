Tarım ve Orman Bakanlığınca, AB eş finansmanı ile yürütülen 'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı' kapsamında 13. başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Projeler için yüzde 50-80 aralığında 20 milyon Euro tutarına kadar hibe desteği verilecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IRPARD II) Programı' kapsamında 13. başvuru çağrı ilanına çıkıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; çağrı kapsamında 42 ilde 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' ve 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirleri desteklenecek.

Bu kapsamda, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin proje başvuruları kabul edilecek.

Projeler için yüzde 50-80 aralığında hibe desteği verilecek.

SON BAŞVURU ÇAĞRISI OLACAK

13'üncü çağrı ilanı; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde uygulanan IPARD II Programı kapsamında çıkılan son başvuru çağrısı olacak.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için son başvuru için online başvuru sistemi 26.09.2023 tarihi saat 21:00’da kapatılacak olup, başvuruların son teslim tarihi 28.09.2023, saat 18:00 olduğu;

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için Online Proje Başvuru Sistemi 10 Ekim 2023 tarihi saat 21:00’da kapatılıp, başvuruların son teslim tarihinin 12.10.2023, saat 18:00 olduğu duyuruldu.