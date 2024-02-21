Balıkesir’de 20 Şubat 1979’da bölgede çalışan ormancılar ile köylüler tarafından cenazesi teşhis edildikten sonra defnedilen Mustafa Yılmaz, iddiaya göre vefatından 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü ve o tarihten sonra 44 yıl daha yaşadı. Dün, yine 20 Şubat günü ikinci kez vefat ettiği iddia edilen Mustafa Yılmaz’ın (71) hikayesi tüyleri ürpertiyor.

Balıkesir’de 20 Şubat 1979’da vefat eden ve bölgede çalışan ormancılar ile köylüler tarafından cenazesi teşhis edildikten sonra defnedilen Yılmaz, vefatından 3 yıl sonra tekrar köyde görüldü. Mustafa Yılmaz, o tarihten sonra kimine göre ’meczup’, kimine göre ’hasta’ olarak 44 yıl daha hayatını sürdürdü. Vatandaşlarca ’ulu çınar’, ’meczup’, ’ermiş’ olarak nitelendirilen Yılmaz, ilk ölüm tarihi olan 20 Şubat 1979’dan 44 yıl sonra yine 20 Şubat’ta geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Hayatı ile TV kanallarının da bir dönem ilgisini çeken ve sürekli oruç tutması ile tanınan, kendisinden sıkça dua istemeye gelenler olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz (71), son yolculuğuna uğurlanarak bir kez daha defnedildi.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Adalı köyünde yaşayan ve hayat hikayesi ile şaşkınlık uyandıran Mustafa Yılmaz, 1979 yılında Adalı’dan 25 kilometre uzakta bulunan Kadıköy’e yürüyerek geldi ve yöre sakinlerinin verdiği yemekleri yedikten sonra Adalı’ya geri dönmek için gitmek istedi. Keçideresi denilen ormanlık alanda bir ceset bulunması sonrasında olay yerine giden savcı, teşhis için köyden korucu ve ormancıları çağırdı. Köylüler, cenazenin Mustafa Yılmaz’a ait olduğunu teşhis etti. İddiaya göre, 1979 yılında otopsisi yapılan Mustafa Yılmaz, 3 yıl sonra tekrar bölgede görüldü. Hiçbir açıklama yapmayan Yılmaz’ın o tarihten sonra genellikle oruç tuttuğu iddia ediliyor.

Kimlik seferberliği

Mustafa Yılmaz’ın hayat hikayesinde bir dönem kimlik problemi yaşandı. 1979’da vefat ettiği ve ölüm raporu düzenlenip defni yapıldığı için nüfus kayıtlarından düşen Mustafa Yılmaz, birkaç yıl sonra doktora gittiğinde hastane kayıtlarında ’ölü’ olarak gözüktüğü için sigortadan faydalanamadı. Yöre sakinleri sesini duyurmak için ünlü şarkıcı Seda Sayan’a ulaşınca, o dönem sabah programı yapan Seda Sayan ise Mustafa Yılmaz’ın hikayesini kendi programı ile gündeme getirerek, yeniden kimlik çıkartılması için yardımcı oldu.

"Genelde oruçluydu"

1979 yılından sonra genelde oruçlu olduğu söylenen Mustafa Yılmaz’ın çevresindeki vatandaşlar, merhum Yılmaz’ın genelde gece 1 bardak su içtiğini ve oruç tuttuğunu, iftar saatinde ise bulduğu yiyeceklerle ya da çevreden vatandaşların verdiği yemeklerle orucunu açtığını ifade ettiler.

Cenazesi kaldırıldı

İlginç bir hayat süren Mustafa Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. 20 Şubat’ta Adalı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Adalı Mezarlığı’na defnedilen Yılmaz’ın cenazesine katılım yoğun oldu. Belediye Başkan Adayı Mustafa Göksel’in de katıldığı cenaze töreni sonrasında vatandaşlar Mustafa dedelerini son yolculuğuna uğurladı.