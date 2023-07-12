20 yaşındaki genç, annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Annesini ve babasını öldürdükten sonra evin arka bahçesinde saklanmaya çalışan genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.15’te Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki E.A., evde bilinmeyen bir sebeple annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş’ı (57) bıçaklayarak yaraladı. Annesini ve babasını bıçakladıktan sonra kaçmak isteyen E.A., apartmanın arka bahçesine atlayarak gizlendi. Çığlık seslerini duyan komşular, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı. Polis, Emre Aktaş’ı gizlendiği bahçede yakalayarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Arkadaşımız yanımıza geldi, oturup çay içip, muhabbet ettik”

Öldürülen Rahmi Aktaş’ın arkadaşı Erdem Açıksöz, “Akşam 09.30’da arkadaşımız yanımıza geldi, oturup çay içip muhabbet ettik. Saat 10’da evine gitti, 10.20’de bir komşusu gelip bize ’Rahmi Aktaş’ın oğlu babasını bıçakladı’ dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Hastaneye kaldırıldığını söylediler. Hanımının başka bir hastanede yoğun bakıma alındığını duyduk. Ama Rahmi Aktaş, Okmeydanı’na götürüldü. Okmeydanı’na gelip doktorlardan detaylı bilgi aldık. Arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk” dedi.

“Böyle bir çocuk değildi”

Arkadaşının cinayet işleyemeyecek kadar sakin biri olduğunu belirten Ekrem Karaca ise, “Annesine, babasına of demiş bir insan değil. Annesine düşkünlüğü vardı. Biz de şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu. Böyle bir manzara ile karşılaştık” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gencin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.