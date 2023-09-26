2003 yılında 4 kişi tarafından gümrük müşavirliği şirketi olarak kurulan firma, 11 yıl önce lojistik, üç yıl önce de uluslararası hızlı kurye firması kurarak hizmet çeşitliliğini artırdı. Yaklaşık 500 kişilik çalışma ekibi ile Türkiye’nin ilk 5 lojistik firmasından biri olmayı ve ismini dünyanın bilinen lojistik firmaları arasına yazdırmayı amaçlayan firma, 200 farklı ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin hızlı büyüyen lojistik firmaları arasında yer alan ve metaverse alanında lojistik sektörünün öncüsü olmayı hedefleyen marka, kendi yazılımı Asset Optimus ile birçok önemli projeye imza atıyor. Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında yatırımlarına devam eden firma, birçok ülkede yeni ofisler açmaya devam ediyor. 2023 yılında depo ve intermodal yatırımı da yapmayı planlayan firma, şu an yaklaşık 500 çalışanı ile Türkiye’nin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıl önce 4 kişi tarafından kurulan ve bugün Türkiye’nin önemli lojistik şirketlerinden biri olma yolunda ilerleyen Asset Global Logistic Integration’ın CEO’su Avşar Dada, ilk olarak gümrük danışmanlığı hizmeti vermek amacıyla 2003 yılında İstanbul’da 4 kişiyle kurulduğunu belirterek, “Yıllar içinde irtibat ofisleri ve bölge müdürlükleri ile büyüyerek her geçen yıl yurtiçi ağını biraz daha genişletti. 2011 yılında Asset’in kendi bünyesinde geliştirdiği, dış ticaret işlemlerini daha kolay hale getiren Asset Optimus isimli bir yazılım projesi hayata geçirildi. Bu yazılımla hem müşterilerimizin gümrük müşavirliği maliyetlerinde yüzde 70 oranlarında tasarruf sağlandı, hem de iş ve analiz süreçlerimiz önemli ölçüde hızlandı. Bu anlamda Asset Optimus ile sektörde fark oluşturduk” dedi.

“200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya taşıma hizmeti gerçekleştiriyoruz”

Dada, “Lojistik alanına 2013 yılında adım attık. 2017 yılında IATA belgemizi aldık. Asset Lojistik, her geçen gün genişleyen hizmet ağıyla havayolu, denizyolu, karayolu taşımacılığında hizmet veren bir yapı haline geldi. Son olarak 2020 yılında, Asset Worldwide Express markası ile, uluslararası hızlı kurye hizmeti vermeye başladık. Asset Worldwide Express ile, dünyanın 200’ü aşkın ülkesine kapıdan kapıya taşıma hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bugün Asset Global Logistic Integration olarak, 500 kişiye yaklaşan ekibimizle, taşımacılıktan gümrükleme ve depolamaya, sigortadan teknoloji ve danışmanlığa kadar lojistiğin her alanında geniş bir yelpazede global taşımacılık ihtiyaçlarına entegre çözümler sunuyoruz. Asset Worldwide Express olarak Ocak 2020’de 967 gönderi ile başladık. Şu anda aylık 110 bin gönderiye ulaştık. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz uluslararası hızlı kurye hizmeti veren firmamız ile yüzde 112 büyüyerek sektöre damga vurduk. Cirolarımızı geçen yıla göre; Asset Worldwide Express ile yüzde 112, Asset Hava Kargo’da yüzde 65, Asset Deniz Taşımacılığı’nda yüzde 35, Asset Kara Taşımacılığı’nda yüzde 44 artırdık. Gümrük ile ise yüzde 60 büyüme kaydettik” diye konuştu.

“Gümrük Müşavirliği konusunda Türkiye’nin ilk 5 firması arasındayız”

Firmanın, yüzde 100 Türk sermayeli bir organizasyon olduğunu hatırlatan Avşar Dada, “2023 yılında 20 yılımızı doldurmuş olacağız. Kurulduğu günden bugüne geldiğimizde 4 kişilik bir şirketten, 500 kişiye yaklaşan global bir yapı ile karşılaşıyoruz. Gümrük müşavirliği tarafına baktığımızda, Türkiye’de tüm gümrüklerde yapılan beyanname sayıları ve işlem hacminde Gümrük Müşavirliği konusunda Türkiye’nin ilk 5 firması arasındayız. Burada bizim için gurur verici olan şey ilk 5’deki en genç firma olmamız. Lojistik tarafında ise, sektörde 10. yılımızı doldurduk. Türkiye’nin lojistik ve taşımacılık sektöründeki genç firmalardan biriyiz. Ancak ilk kuruluşumuzdan itibaren tutarlı ve emin adımlarla büyüyoruz. Türk Hava Yolları tarafından “2019’da En Çok Hat Geliştiren Acente” ve “2020’de Pazar Payını En İstikrarlı Şekilde Arttıran Acente” ödüllerini aldık. Lojistik sektöründe, uluslararası sıralamada ve Türkiye geneli sıralamasında kendimize ilk 20’lerde yer bulduk. Uluslararası hızlı kurye alanında ise ülkemizde global şirketlerden sonra Asset Wolrdwide Express ile 3. sıradayız” şeklinde konuştu.

“Türk markası olarak, global arenada da yer almak istiyoruz”

2024 yılı başında Amerika’da kendi operasyon merkezlerinde hizmet vermeyi planladıklarını da aktaran Dada, “Bu sebeple ben kat ettiğimiz yolu başarı olarak değerlendiriyorum. Asset Global Logistic Integration olarak; karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı, Asset Worldwide Express ile uluslararası hızlı kurye, intermodal taşımacılık, butik/proje ve fuar/etkinlik taşımacılığı gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahibiz. Lojistik sektöründe A’dan Z’ye tüm global taşımacılık ihtiyaçlarına entegre çözümler sunuyoruz. Devam eden yatırımlarımızla her geçen gün yurtiçi ve yurtdışı ağımızı genişletiyoruz. Bir Türk markası olarak, global arenada da yer almak istiyoruz. Bu yönde yurtdışı yatırımlarımız hali hazırda devam ediyor. Almanya Köln ve İtalya Milano’da yapmış olduğumuz depo yatırımları ile hizmet ağımızı yurtdışı arenaya taşımış olduk. Her kıtada kendi operasyon merkezlerimiz ile hizmet vermeyi hedefliyoruz ve 2024 yılı başında Amerika’da kendi operasyon merkezimiz ile hizmet vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.