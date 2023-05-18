Türkiye’nin lider gıda firması, Duru Spor Kulübü’ne verdiği destekle şampiyon sporcular kazandırmaya devam ediyor. 20 yıldır profesyonel olarak faaliyetlerini sürdüren kulüp, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atıyor.

Türkiye’nin lider gıda firması Duru Gıda, 88 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle sağlıklı bakliyatlar üretmek için çalışmalarını titizlikle yürütürken spora ve sporcuya olan desteğini de sürdürüyor. Duru Spor Kulübü, Karaman’da 20 yıldır farklı branşlarda faaliyetlerine devam ediyor. Sporu ve sporcu ahlakını aşılayarak kurulduğu ilk günden bu yana yarıştığı tüm branşlarda dikkat çekici başarılara imza atan kulüp, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldığı birçok derece ile gurur kaynağı oldu.

Türkiye’de profesyonel spora verdiği destekle büyük takdir kazanan Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru, “Gençlerimizi spora özendirmek için onları destekliyor, sağlıklı nesillerin yetişmesi adına önemli bir sosyal sorumluluk üstleniyoruz. 20. yılımıza geldiğimizde görüyoruz ki, birbirinden değerli sporcularımız, bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda sayısız derece elde etti. Duru Spor Kulübü Antrenörü Ali Can, başta olmak üzere hep birlikte çok büyük emekler vererek çalışmalarımızı sürdürdük. Kulübümüz, Karaman’ı üst seviyede temsil ederek kazandığı dereceler ile göğsümüzü kabarttı. Kulübümüzün her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.

20 yılda ülkemize şampiyon sporcular kazandırdık

Bin 550 sporcusuyla yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini söyleyen Duru, “Sporcularımız, Türkiye Şampiyonası’nda 29 altın, 22 gümüş, 33 bronz; Uluslararası şampiyonalarda 9 altın, 2 gümüş, 3 bronz; Balkan şampiyonalarında 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz; Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz; Dünya şampiyonasında 1 gümüş, 3 bronz derece elde etti. Bununla beraber 13 antrenör, 3 hakem yetiştiren kulübümüz, pek çok lise öğrencisine eğitim desteği de sağlıyor” şeklinde konuştu.

"Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için yorulmadan çalışıyoruz"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özelinde konuşmasına devam eden Duru, “Duru Spor Kulübü olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiği bu özel günde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için bizlere vermiş olduğu bu sorumluluğa ve göreve sahip çıkıyoruz. Genç sporcularımızın yanında olmaktan ve geleceklerine ışık tutmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.