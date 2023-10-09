Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldığı söyledi.

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl açıklanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde bu yıl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde görevli akademisyenler yer aldı. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi ’Kariyer Boyu Etki’ ve ’Yıllık Etki Sıralaması’ olarak iki kategoride listelenirken Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan, ’Kariyer Boyu Etki’ ve ’2022 Etki’ sıralamasında listeye girdi. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Oğuzhan Çağlayan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık ise; ’2022 Etki’ sıralamasında listeye giren isimlerden oldu.

"Kaliteli eğitim seviyesinin bulunduğu bir üniversiteyiz"

Konu hakkında açıklama yapan Rektör Şükrü Beydemir, ’’200 bin üzeri bilim insanının değerlendirmeye alındığı çalışmalarda nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve atıf makale sayısı gibi kriterler ele alındı. Üniversitemizde bulunan başarılı akademisyenlerimiz ile bu listeye girmek bizleri onurlandı. Tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarımızın daimini dilerim. Kaliteli eğitim seviyesinin bulunduğu bir üniversite olduğunu tekrar belirtmek isterim’’ ifadelerini kullandı.