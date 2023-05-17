2022 yılında Türkiye’de 1 milyon 35 bin 795, Edirne’de ise3 bin 536 bebek doğduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2022 Doğum İstatistiklerini açıklayan TÜİK, ülke genelinde 2022 yılında canlı doğan bebek sayısının 1 milyon 35 bin 795, Edirne’de ise 3 bin 536 olarak yansıdı.



Canlı doğan bebeklerin istatistiklerine göre yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız olurken, Edirne’de canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 3 bin 536 olduğunu, Edirne’de doğan 3 bin 536 bebeğin bin 792'si erkek, bin 744’ü ü ise kız olarak yansıdı.

Edirne 1,31 çocuk ile toplam doğurganlık hızı en düşük 11'inci il oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 olurken, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'nun altında kaldığını gösterdiğini belirterek, Edirne ilinin doğurganlık hızı ise 2022 yılında 1,31 ile aynı kalmıştır. İllerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin ve 2,53 çocuk ile Muş izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu.