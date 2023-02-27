AFAD tarafından güncel yayınlanan deprem verilerinde 2022 yılında İnegöl merkezli 3 depremin yaşandığı görüldü. Verilerde, deprem büyüklükleri ve deprem merkezlerine de yer verilirken, merkez üstlerinin İnegöl’de ki sıvılaşmanın en az olduğu yerlerde gerçekleşmesi dikkat çekti. Deprem büyüklüklerinin küçük olması nedeniyle vatandaşlar sarsıntıyı hissetmedi. Peki hangi tarihte nerde deprem oldu? İşte cevabı..

AFAD verilerinden alınan bilgilere göre 2022 yılında ki 1,9 büyüklüğünde ki ilk deprem, yerin 7 km derinliğinde oldu. Sabaha karşı 04:52’de ki depremin Merkez üssü ise Yeniceköy olarak açıklandı.

İkinci depremin tarihi ise 11 Ekim tarihinde yerin 7,12’nci kilometresi olarak belirtildi. Sabah 06.17’de gerçekleşen depremin merkez üssü İnegöl Karalar olarak açıklandı.

Üçüncü deprem ise yine aynı gün 11 Ekim tarihinde yerin 7 km derinliğinde yaşandı. Sabaha karşı 06.32’de yaşanan depremin merkez üssü ise Boğazköy olarak açıklandı.

AFAD’ın verilerinde ayrıca 2017 yılından bu yana İnegöl merkezli 20 depremin olduğu bilgisini de yer verildi. Bu depremle arasında en büyüğü 13 Mart 2017’de gece 00:53’de yerin 4,85’inci kilometresinde yaşandığı belirtirken, merkez üssü ise Çayyaka köyü sınırları olduğu açıklandı.