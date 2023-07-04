2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) için başvurular başladı.ANKARA (İGFA)- ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-ALES/2 Başvurularının bugün itibariyle alınmaya başladığı duyuruldu.

10 Temmuz'a kadar devam edecek sınava başvurular için adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibiÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabileceği bildirildi.2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2), 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer aldığı ve sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerektiğinin altı çizildi.

2023-ALES/2, 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacağı kaydedildi.