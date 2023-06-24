Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Müsabakaları 14 branşta 200’e yakın sporcu ile katıldı.

İzmir’de düzenlenen, 2023 Osman Bayrakdar Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme grup müsabakalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme sporuna kazandırılan ve gelişimi sağlanan Yağızalp Bilgin büyük başarı elde ederek 3 stilde madalya aldı. Başarılı sporcu 200 metre kurbağalama yarışında altın, 100 metre kurbağalama yarışında altın, 50 metre kurbağalama yarışında ise bronz madalya kazandı.

Başarı için sporcuların ve antrenörlerin çok emek sarf ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, aralıksız devam eden antrenman ve çalışmaların karşılıklarını aldıklarını ifade etti. İl Müdürü Özdemir, sporcuların elde ettiği dereceden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Farklı branşlarda elde ettiğimiz başarılarla ilimizdeki gençlerin spora yönelimlerinin artığını, daha çok gencimizin sporla tanıştığını bununda sporcularımız sayesinde olduğunu bu vesile ile bir kere daha tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Bilgin elde ettiği başarı ile 8-9 Temmuz tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenecek olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.