Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesine rağmen 2022’yi ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar her alanda yoğun bir yatırım temposuyla geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yatırımların meyvesini 2023’te toplayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 600’ü aşkın şantiyede ulaşım ve altyapı başta olmak üzere kentte yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarla 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Kent merkezinde Acemler ve Mudanya Kavşaklarına nefes aldıracak köprü, bağlantı yolları, otopark ve tüp geçidi hizmete açan, Yunuseli ve Emek bağlantı yollarını tamamlayan, Şehir Hastanesi bağlantı yolunu da hizmete hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarıyla kentin altyapısına güç kattı. Bursa’ya 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı kazandırarak kentin dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi’nde de bütün yıkımları tamamlayıp, uygulama imalatlarına başladı.

ÖNCELİK YİNE ULAŞIMA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı bütçesini de yine performans odaklı hazırlayıp, yüzde 22 ile yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayırdı. Ulaşıma 2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık yatırım yapılması öngörülürken, raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattının bu yıl tamamlanması planlanıyor. Üniversite Görükle Metro Hattının da startını vermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi de 2023 yılında yüzde 30 oranında tamamlayacak. Yine ulaşım yatırımları kapsamında Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü, Nilüferköy–Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat–Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanması planlanıyor. Şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin artırılması ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt dökümü, 480 kilometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapılması hedefleniyor.

HEM KENTSEL HEM YEŞİL DÖNÜŞÜM

Büyükşehir Belediyesi bu yıl planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapmayı öngörüyor. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Çekirge Teras Projesinin tamamlanması planlanırken, inşaatları devam eden İstanbul Caddesi ile Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümünün de büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

Bursa’ya 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 75. Yıl Mesire Alanı, Demirtaş Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi ve Yunuseli Çamlık Parkı’nı Bursa’ya kazandıracak.

Toplam 345 milyon 425 bin 500 TL yatırım yapılması planlanan kültür ve turizm alanında da Tarihi İznik Surları Yenişehir Kapı ve Ziraat Mektebi restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey Meydan Uygulamasının da tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyecek. Kart 16 ile 15 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yine 7 yeni ana kucağını da Bursalılarla buluşturmayı planlıyor.

Tüm bunların yanında inşaatları devam eden Havuzlupark Tesisleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Kültür Merkezi, Karacabey Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Spor Merkezi, Arabayatağı Pazar Alanı, Gülbahçe Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Orhaneli Gençlik Kampı, Cerrah Spor Tesisi ve Yenibağlar Spor Tesisi gibi yatırımların yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

BURSA’YA DEĞER KATIYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek merkezi hükümet, gerek Büyükşehir kaynakları gerekse de hayırseverlerin katkılarıyla Bursa’yı, yaşamaktan daha fazla keyif alınan bir kent haline getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla az da olsa pandeminin etkilerinin 2022 yılında da hissedildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Buna rağmen Bursa’mızı geleceğe taşıyacak projelerden asla taviz vermedik. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hayatın her alanına dokunan yatırımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden Bursa'mızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 2023 yılının bolluk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.