2023 Kadınlar CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finaller öncesinde medya günü gerçekleştirildi.

2023 Kadınlar CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finallerden önce medya günü yapıldı. Medya gününe; A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, takım kaptanı Eda Erdem ile yarı finallerde yer alan Sırbistan, İtalya ve Hollanda Milli Takımları’nın başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Yerel ve uluslararası basının yer aldığı medya gününde Santarelli ve Eda Erdem, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Santarelli: "Ülkeme karşı oynamak benim içim farklı olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, yaptığı açıklamada; “Bu yaz milli takımlar için çok zorlu oluyor, çünkü takvim çok sıkışık. Şu an da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ediyoruz, son 4 takım arasındayız. Şu ana kadar milli takımla yaptıklarımdan dolayı çok memnunum. Yarı finale odaklandık. İtalya gibi harika bir takıma karşı yarı final oynayacağız. VNL, benim milli takımla ilk deneyimimdi. Her anı benim için güzel ve özeldi. İyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Herkes Türkiye’nin katıldığı her turnuvada sonuna kadar gidebileceğine inanıyor. Bu sebeple seviye bizim için daha yükseldi. Yarı finaldeki rakibimiz İtalya çok güçlü bir takım. Ülkeme karşı oynamak benim içim farklı olacak ama bu bir spor ve bunlar sporun içinde olan şeyler” dedi.

Ede Erdem: "Takım olarak odaklanmış durumdayız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise, “Bizim için her Avrupa şampiyonası önemli. Burada olmak, Türk Milli Takımı’nı temsil etmek.. 2019 yılı bizim adımıza güzel bir yıldı, şampiyonluk kupasını almaya çok yakındık. Her turnuvanın kendine özel bir hikayesi var, bu yıl da çok güçlü bir takımız, favorilerinden biriyiz. Bu yaz bizim için çok iyi geçiyor, eğer başarabilirsek Avrupa şampiyonasında tekrar bu fırsatı elde etmek istiyoruz fakat çok güçlü rakiplerimiz var. İtalya da onlardan bir tanesi. Harika bir turnuva geçiriyorlar. Avrupa şampiyonasının bu kısmı gerçekten çok zor olacak. Kupaya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama bunun çok zor olacağının farkındayız. Takım olarak odaklanmış durumdayız, burada olmaktan çok mutluyuz. Avrupa şampiyonası oynamak her zaman keyifli oluyor çünkü ülkemizde herkes bizi takip ediyor, destekliyor. Ülkemiz için özellikle bugünlerde çok büyük bir olay. Bunun tadını çıkarıyoruz ve gurur duyuyoruz. Gerçekten iyi bir takımız, çok iyi oyuncularımız var. Herkes birbirini seviyor, saygı duyuyor. Daha iyi voleybol oynamaya ve kendimizi daha da geliştirmeye odaklandık. Türk voleybolunu hem Avrupa hem de dünya sahnesinde daha iyi bir yere getirmek ve herkese gücümüzü göstermek istiyoruz. Bu yıl bizim için tabii ki çok özel bir yıl, Melissa Vargas gibi güçlü bir oyuncu aramıza katıldı. Sahada güzel bir oyun oynuyoruz, herkes eğleniyor. Skor hakkında düşünmüyor; kendimiz için, keyif almak için oynuyoruz” şeklinde konuştu.