2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank’ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Vakıfbank, altın setle finale yükseldi. İtalya’nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi, Nurper Özbar

Fenerbahçe: Macris, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar Erdem, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Buse Ünal, Aslı Kalaç, Cansu Çetin

Başantrenör: Zoran Terzic

Vakıfbank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Ayça Aytaç (L), Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15

Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)