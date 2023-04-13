2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank’ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Vakıfbank, altın setle finale yükseldi. İtalya’nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi, Nurper Özbar
Fenerbahçe: Macris, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar Erdem, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Buse Ünal, Aslı Kalaç, Cansu Çetin
Başantrenör: Zoran Terzic
Vakıfbank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Ayça Aytaç (L), Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15
Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)