İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından TİM Başkanvekili Ahmet Güleç ve İstanbul Mobilya, Kağıt, Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan’ın katılımıyla ‘Mobilyada İhracat’ konulu seminer düzenlendi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere katılım yoğun oldu.

EĞİTİMLERİMİZ SÜRECEK

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kış mevsimini biraz eğitime ayıralım istedik. Başkanlarımızı ihracat konusunda üyelerimize bilgiler vermesi konusunda davet ettik. Biz 1650 üyeye sahibiz ve üyelerimizin neredeyse dörtte biri ihracat yapıyor. 8,5 yıl uğraş verdik, ihracat yetki onayı almak için. Sonunda amacımıza ulaştık. 2018 yılından beridir üyelerimiz, yetkili odamızın onayı ile ihracatlarını rahatlıkla yapıyor. Geçen yıl 51 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl bunu daha da arttıralım istiyoruz. Bu tür faaliyetlerimizi de onun için yapıyoruz. Bizleri kırmayarak programımıza katılan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ile İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erkan Özkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

2023 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLARI AŞMAK

İstanbul Mobilya, Kağıt Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan da konuşmasında; “Geçen yıl mobilya ihracatını 6,5 milyar dolar ile kapattık. Bu yıl ilk 10 ayda 6,5 milyar dolara ulaştık. 8-8,5 milyar dolar gibi bir rakamla 2022 yılını geride bırakabiliriz. Önümüzdeki yıl da 10 milyar dolarların üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. İhracatımız her geçen gün artıyor. Artmaya da devam edecek. Yoğunlaşacağımız ülkeleri belirledik. Fuarlar, B2B’ler yapacağız. İnegöl’ün gelişimini görüyoruz. Bir mobilya kentinden bahsediyoruz. Organize bir şehirden bahsediyoruz. İhracat rakamlarının daha da yukarılara çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MOBİLYA TİCARETİNİN YÜZDE 2-3’ÜNDEYİZ

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç de mobilya ihracatından rakamlar paylaşarak; “İstanbul 1,3 milyar dolar ardından bizim de içinde bulunduğumuz Bursa geliyor mobilya ihracatında 950 milyon dolar. ABD 45,5 milyar dolar mobilya ithal ediyor. Almanya 17 milyar dolar mobilya ithal ediyor. Dünyada toplam 200 milyar dolarlık bir mobilya ticareti mevcut. Biz bu toplamın yüzde 2-3’ü gibi bir noktadayız. Biz Almanya’ya neden 300 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz? 20 yıldır neden bunu milyar dolarlara ulaştıramadık? Bizim Türkiye’nin bir mobilya ülkesi olduğu izlenimini vermememiz lazım. Ölçekte küçük kaldığımız için büyük firmalar bizi tercih edemiyor. Büyük pazarlara girmediğimiz için de ölçek büyüklüğünü yakalayamıyoruz. Bunu aşmamız gerekiyor”

Program soru cevap ile devam ederken; seminerin sonunda Oda Başkanı Özcan Ayhan ve MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, Ahmet Güleç ve Erken Özkan’a plaket takdim etti.