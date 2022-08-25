Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023 yılında emlak vergisine esas olacak binaların metrekare inşaat maliyet bedellerini belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliğine göre, 2023 yılında uygulanacak binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; meskenlerde, lüks betonarme inşaat için ortalama 3,791 TL, 1. sınıf betonarme inşaat için ortalama 2,367 TL, 2. sınıf betonarme inşaat için ortalama 1,580 TL ve 3. sınıf betonarme inşaat için ortalama 1,119 TL olarak tespit edildi.

Tebliğ eki listeyle tespit edilen diğer ticari inşaat türleri hariç olmak üzere ticarethane ve işyerleri için inşaat metrekare maliyet bedelleri; lüks betonarme inşaat için 4,086 TL, 1. sınıf inşaat için 2,858 TL, 2. sınıf inşaat için 1,802 TL, 3. sınıf inşaat için 1,311 TL olarak belirlendi.