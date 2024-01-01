ORC Araştırma Şirketi, 20-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği yüz yüze ve telefonla yapılan anket sonuçlarına göre, 2023 yılında en başarılı 10 milletvekilini belirledi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimlerden bu yana geçen süre içinde milletvekillerinin kendi illerindeki ve Meclis'teki faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla seçmene yöneltilen soru şu oldu: "İliniz milletvekillerinin 14 Mayıs 2023 tarihinden bu yana sergilediği performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?"

ORC'nin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, seçmenlerin verdiği cevaplarda öne çıkan ve başarılı bulunan milletvekillerinin listesi şu şekilde şekillendi.