Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı sert önlemler aldığını duyurdu. 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen 340 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan ve yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenerek toplamda 114 milyon 139 bin lira idari para cezası uygulandı.

YANILTICI İFADELERE CEZA

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun aralık ayı toplantısında değerlendirilen 171 dosyanın 139'u mevzuata aykırı bulundu. Bu dosyalar kapsamında, tüketicileri yanıltan reklamların yanı sıra haksız ticari uygulamalara da müeyyide uygulandı. Toplamda 21 milyon 591 bin 808 lira idari para cezası ve durdurma cezaları verildi.

Reklam Kurulu, öne çıkan bir vaka olarak, bir kozmetik şirketinin reklamlarında kullanılan 'En İyi Parfüm - En İyi Fiyat' ifadesinin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olmasına rağmen bilgi ve belgelerle ispatlanmadan kullanılmasını değerlendirerek ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, bir çevrim içi rezervasyon sitesinin manipülatif bir şekilde tüketicileri etkilemeye yönelik karanlık tasarım uygulamasının tespit edilmesi üzerine, ilgili firma hakkında müeyyide kararı alındı. Site, rezervasyona kapalı olan bir konaklama tesisi opsiyonunu avantajlı gibi göstermeye devam ederek tüketicileri yanıltmış ve alternatif rezervasyon sitelerine yönlendirmişti.

Gıda markalarının ürün ambalajları da incelemeye alındı. 'Cool Lime' ve 'Lime Özü' gibi isimlerle piyasaya sürülen içeceklerin içeriği ile ambalajındaki ifadelerin uyuşmaması ve tüketicileri yanıltacak şekilde sunulması nedeniyle ilgili firmalara müeyyide uygulanmasına karar verildi.

Son olarak, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan, yanıltan ve indirimli satışlarda gerçekte olmayan avantajlar sunan 12 dosya hakkında da idari para cezaları verildi. Böylece, 2023 yılında toplam 2 bin 7 dosya hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1762 dosya için durdurma cezası ve 114 milyon 139 bin 768 lira idari para cezası uygulanmış oldu.