Yeni yılda konut kiralamadan, restoranlarda fiyat düzenlemesine kadar bir dizi uygulama hayata geçti.

RESTORANLAR FİYATI GİRİŞE KOYACAK

Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek-içecek hizmeti sunulan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini işyerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak.

Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KONUT KİRALAMADA YENİ DÖNEM

Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamaları için de yeni dönem başladı.

Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek.

Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

OTOBÜSLERE ARAÇ TAKİP CİHAZI

Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi.

Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilecek.

YURT DIŞI TELEFON KAYDI DÜZENLEMESİ

Bir başka düzenleme de yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti.

Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.

İNŞAAT DEMİRİNE SIKI TAKİP

İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi devreye alındı. İnşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Sistem verileri, bakanlıkların bilgi sistemine aktarılacak. Bu adımla kalitesiz demir kullanımınI engellemek hedefleniyor.