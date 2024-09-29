Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 70 bin liralık ’2024 Ayvalık Zeytin Dalı Ödülü’nün sahibi, Ayvalık Tabiat Platformu oldu.

Ayvalık halkı tarafından internet ortamından veya e-posta yoluyla, gerekçesi belirtilerek oylanan ’2024 Ayvalık Zeytin Dalı Ödülü’ Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenlenen törenle Sanata ve Eğitime Destek Derneği Başkanı Ali Akdamar ve Mozaik Edebiyat Grubu (MEG) Koordinatörü Mevlüt Asar tarafından Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler’e takdim edildi.

Ödülü alan Dinler, "2010 yılında çocuklarımıza, torunlarımıza gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Ayvalık’ı yaşamak ve yaşatmak için elele vermeliyiz. Doğa için, yeşil için, zeytin için, çiçekler böcekler, arılar uğruna, kuşlar, balıklar, denizler aşkına yola çıkıyoruz dedik. Bugün geldiğimiz noktada mücadelemiz sonunda Ayvalık Zeytin Dalı ödülünün Ayvalık Tabiat Platformu‘na verilmesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ayvalık Tabiat Platformu’nun çalışmalarına her zaman bileşenlerinin ve gönüllülerinin büyük katkıları oldu. Bu vesileyle de yaşam ve doğa dostlarımıza da en büyük teşekkürü buradan sunmak istiyorum” diye konuştu.

Ödül gecesi klasik müzik konseri ve kokteyl ile sona erdi.