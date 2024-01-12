Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında bedelli askerlik kapsamında yer alacak bireylere dair bilgileri paylaştı.
Sınıflandırma sonuçları, 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-Devlet platformu ve askerlik şubeleri üzerinden erişilebilecek.
Bedelli askerlik hizmetine tabi tutulacak yükümlüler, belirlenen sevk tarihlerine göre planlandı. İlgili tarihler şu şekilde;
- 08 Şubat 2024
- 07 Mart 2024
- 18 Nisan 2024
- 16 Mayıs 2024
- 27 Haziran 2024
- 25 Temmuz 2024
- 22 Ağustos 2024
- 19 Eylül 2024
- 17 Ekim 2024
- 14 Kasım 2024
- 12 Aralık 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ