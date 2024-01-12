Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında bedelli askerlik kapsamında yer alacak bireylere dair bilgileri paylaştı.

Sınıflandırma sonuçları, 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-Devlet platformu ve askerlik şubeleri üzerinden erişilebilecek. 

Sucukları benzinlikte yıkayan şahıslara 150 bin lira ceza Sucukları benzinlikte yıkayan şahıslara 150 bin lira ceza

Bedelli askerlik hizmetine tabi tutulacak yükümlüler, belirlenen sevk tarihlerine göre planlandı. İlgili tarihler şu şekilde;

  • 08 Şubat 2024
  • 07 Mart 2024
  • 18 Nisan 2024
  • 16 Mayıs 2024
  • 27 Haziran 2024
  • 25 Temmuz 2024
  • 22 Ağustos 2024
  • 19 Eylül 2024
  • 17 Ekim 2024
  • 14 Kasım 2024
  • 12 Aralık 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ