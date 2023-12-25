TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.

Oturumun 2024 bütçesi görüşmelerinde yapılan oylama ile 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'de kabul edildi.

11 Aralık'ta başlayan bütçe maratonu sona erdi

11 Aralık'ta Genel Kurulda başlayan bütçe görüşmeleri, bugünki son gün görüşmelerinin ardından sona erdi.

Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını 2 gün daha sürdürerek tatile çıkacak.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye görüşülecek

Genel Kurul, 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmelerine devam edecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında 26 Aralık Salı günü toplanacak. Komisyon, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tekliflerini ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapılacak.