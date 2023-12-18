ÜLKELER: Moğolistan Hindistan Fas Şili Benin Meksika Özbekistan Pakistan Hırvatistan Saint Lucia

ŞEHİRLER: Nairobi, Kenya  Paris, Fransa  Montreal, Kanada  Mostar, Bosna-Hersek  Philadelphia, Pensilvanya  Manaus, Brezilya  Cakarta, Endonezya  Prag, Çek Cumhuriyeti  İzmir, Türkiye  Kansas City, Missouri

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BÖLGELER: Trans Dinarica Bisiklet Yolu  Kanguru Adası, Güney Avustralya  Donegal, İrlanda  País Vasco, İspanya  Güney Tayland  Swahili Sahili, Tanzanya  Montana, ABD  Saalfelden Leogang, Avusturya

DEĞERLER: Bu başlık altında yer alan yerler özellikle bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Ortabatı, ABD  Polonya  Nikaragua  Tuna Limes, Bulgaristan  Normandiya, Fransa  Mısır  İkarya, Yunanistan  Cezayir  Güney Gölleri ve Orta Otago, Yeni Zelanda  Gece trenleri, Avrupa

BUSKİ paylaştı; İşte Bursa barajlarındaki doluluk oranı BUSKİ paylaştı; İşte Bursa barajlarındaki doluluk oranı

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN EN İYİ YERLER: Yenilebilir enerji kullanımı ve turizmi canlandırma adımlarıyla İspanya, sürdürülebilirlik açısından en iyi şehir seçildi. İşte listenin tamamı:

Patagonya, Arjantin ve Şili -   Grönland -  Galler rotaları -  Portekiz Yolu / Caminho Português de Santiago -  Palau -  Hokkaido, Japonya -  Ekvador -   Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Baltık Yolları -   Güney Afrika'nın eco-lodge işletmeleri.

Kaynak: HABER MERKEZİ