ÜLKELER: Moğolistan Hindistan Fas Şili Benin Meksika Özbekistan Pakistan Hırvatistan Saint Lucia

ŞEHİRLER: Nairobi, Kenya Paris, Fransa Montreal, Kanada Mostar, Bosna-Hersek Philadelphia, Pensilvanya Manaus, Brezilya Cakarta, Endonezya Prag, Çek Cumhuriyeti İzmir, Türkiye Kansas City, Missouri

BÖLGELER: Trans Dinarica Bisiklet Yolu Kanguru Adası, Güney Avustralya Donegal, İrlanda País Vasco, İspanya Güney Tayland Swahili Sahili, Tanzanya Montana, ABD Saalfelden Leogang, Avusturya

DEĞERLER: Bu başlık altında yer alan yerler özellikle bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Ortabatı, ABD Polonya Nikaragua Tuna Limes, Bulgaristan Normandiya, Fransa Mısır İkarya, Yunanistan Cezayir Güney Gölleri ve Orta Otago, Yeni Zelanda Gece trenleri, Avrupa

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN EN İYİ YERLER: Yenilebilir enerji kullanımı ve turizmi canlandırma adımlarıyla İspanya, sürdürülebilirlik açısından en iyi şehir seçildi. İşte listenin tamamı:

Patagonya, Arjantin ve Şili - Grönland - Galler rotaları - Portekiz Yolu / Caminho Português de Santiago - Palau - Hokkaido, Japonya - Ekvador - Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Baltık Yolları - Güney Afrika'nın eco-lodge işletmeleri.