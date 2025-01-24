Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılına ilişkin ulusal doğalgaz tüketim tahminini 53,3 milyar standart metreküp olarak belirledi.

EPDK tarafından alınan bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

Karara göre, tahminlerin 9.155 kalorik üst ısıl değer temel alınarak yapıldığı ve yıllık tüketimin 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 standart metreküpe karşılık gelen 567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kWh olarak hesaplandığı belirtildi.

Bilindiği üzere, EPDK 2024 yılı için doğal gaz tüketim tahminini 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp olarak açıklamıştı.