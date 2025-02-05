Bakan Yerlikaya, operasyonda 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirterek, toplumun dayanışmasının ve ortak değerlerin terörün yayılmasını engellemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğunu vurguladı. "Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. " ifadelerini kullandı.

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.