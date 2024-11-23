Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 17 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağışlı ve rüzgarlı bir havayla beraber en yüksek sıcaklık 20 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek en yüksek sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak.