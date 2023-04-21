Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doya doya yaşatacak. Bu kapsamda Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, 23 Nisan'da yine çocukları ağırlayacak.İZMİR (İGFA) - 25 Nisan Salı günü Uzundere Rekreasyon Alanı'nda “Biz Geleceğe Güveniyoruz” temalı çocuk şenliği yapılacak. 11.00-16.00 saatleri arasındaki şenlikte, şişme oyun parkurları, oyun istasyonları, animasyon gösterileri, sokak oyunları, ikram stantları, masal kahramanları, çeşitli atölyeler olacak.

26 Nisan'da da “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konulu resim yarışmasının ödül töreni, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin çalışmaları, yine YKSM'de sergilenecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm çocukları ve ailelerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmaya çağırarak, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara armağan ettiği bu özel gün ve haftada umarım gönüllerince eğlenirler. Karabağlar Belediyesi olarak çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.