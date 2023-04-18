Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da inşa ettiği çadır kentte çifte bayram yaşanacak. Defneli çocuklar için 23 Nisan’a özel program yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını, asrın felaketini yaşayan Hatay’ın Defne ilçesindeki çocuklarla birlikte yaşayacak. 23 Nisan heyecanına heyecan katacak etkinlikler, 20-23 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin depremin ilk günlerinden itibaren kurduğu Defne’deki çadır kentte gerçekleştirilecek. Çocuklar bu sayede çifte bayram yaşayacak. Organizasyon için çadır kentte bir performans sahnesi kurulacak ve uygun alanlara şişme oyun grupları yerleştirilecek. Program boyunca animasyon ekipleri, çocuklar için renkli gösteriler gerçekleştirecek. Ayrıca ikramlıklar dağıtılacak. Çocuklar şeker toplarken kortej ekibi de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına vatandaşlara bayram çikolatası ikram edecek.

Lemi Filozof ve Onur Erol sahne alacak

Öte yandan, 21 Nisan Cuma günü etkinliklerinde çocukların çok sevdiği Lemi Filozof sahne alacak ve çocuklar için gösteri gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra sevilen sanatçı Onur Erol en güzel şarkılarını Defne’deki çocuklar için seslendirecek.