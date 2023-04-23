23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle coşkulu şekilde kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah 10.00’da Atatürk heykeline çelenk töreniyle başlayan resmi törenler çerçevesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Daha sonra kutlamalar, İshakpaşa İlkokulu tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gösterilerle devam etti.

Protokolün de katıldığı program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Okul Müdürü Ömer Ankıt günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Vatandaşların da çocuklarıyla birlikte yoğun bir katılım gösterdiği program, konuşma sonrası çocukların hazırladığı birbirinden keyifli gösterilerle devam etti. Şiirler, orotoryo gösterileri, dünya çocuklarını temsil eden gösteriler ve pek çok görsel şovla süslenen programda, miniklerin Cumhuriyet ve bayrak vurgusu içeren sunumları alkış topladı.