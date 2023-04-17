Fişekhane, dünyada çocuklara adanmış tek bayram olan 23 Nisan’ı birbirinden güzel etkinliklerle kutlayacak. Minikler uçurtma yapım atölyesinde eğlenceli bir gün geçirirken, Jazz For Kids konserinde de birlikte şarkılar söyleyecek. Çocuklara özel etkinliklerin biletleri ise Biletinial’da satışta.

Şehrin yeni buluşma merkezi olan Fişekhane, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla birlikte birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutluyor. Çocuklara gün boyunca bayram coşkusunu yaşatacak Fişekhane Uçurtma Şenliği ve Jazz For Kids konserinin biletleri teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı. Minik misafirler, 23 Nisan’da Fişekhane Uçurtma Festivali çerçevesinde uçurtma yapım atölyesinde becerilerini geliştirirken, elleriyle yaptıkları rengarenk uçurtmalarla baharın ve bayramın tadını çıkaracak.

Fişekhane, çocukların en güzel bayramında Jazz For Kids konserine de ev sahipliği yapacak. Çocukların birlikte şarkı söyleyeceği, müziğe katılacağı ve dans edeceği konserde Ali Baba’nın Çiftliği, Bir Aslan Miyav Dedi, Mavi Yeşil Misket, Kırmızı Balık Gölde gibi herkesin bildiği çocuk şarkılarının caz formunda seslendirileceği konser, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.