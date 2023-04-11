Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye 40 milyon TL olacak.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 23 Nisan biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 40 TL, yarım 80 TL ve tam 160 TL olarak belirlendi.

40 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 6 milyon TL olacak.

23 Nisan Pazar, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Oyunseverler, 23 Nisan biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra oyun terminallerinden DE dijital bilet olarak alabilecek.