Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü gerçekleştireceği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 10 Haziran’da başlıyor.

Bu yıl 24.’üncüsü düzenlenen ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ 10 Haziran Cumartesi günü 18.30’da mesir macunu dağıtımı ile başlayacak. 9 gün sürecek festival çerçevesinde konser, seminer, atölye çalışmaları, dinleti, kültür gezisi, gösteri, yarışma ve Merkezefendi’yi anma gecesi gibi birçok etkinlik yer alacak. Açılış konserini Soner Sarıkabadayı’nın yapacağı festival, Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanındaki alanda gerçekleşecek.

9 gün sürecek festival hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir festivalin 24 yıl devam etmesi önemli bir kültürel hadisedir. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 24. yılına ulaşmasının gururunu Zeytinburnu halkı olarak hep birlikte yaşıyoruz. Merkez Efendi hazretlerinin manevi şahsından ve geleneksel tıbbımıza katkısından aldığımız ilhamla düzenlediğimiz etkinliklere herkesi bekliyoruz” dedi.

24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Fesitvali’nin konser takvimi ise şöyle:

12 Haziran Volkan Arslan, 13 Haziran İsmail Altunsaray, 18 Haziran Kutsi Merkezefendi festival alanında; 11 Haziran Uğur Işılak, 16 Haziran Alişan, 17 Haziran’da İkilem 15 Temmuz Meydanı’nda sahne alacak.

Yenikapı Mevlevihanesi Mevlevi Mukabelesi ile Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi çocuk programları ve atölye çalışmalarıyla, Nağmedar ise ney dinletileri ile festivale ev sahipliği yapacak. Merkezefendi Tıp Festivali klasiği haline gelen ‘Yemek Yarışması’ ise 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Öte yandan festivale katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı; her gün saat 18.00’den itibaren Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan kalkacak (ücretsiz) servislerle sağlanacak.